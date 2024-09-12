Sipay Bodrum FK, Gökhan Akkan ile Anlaştı

Sipay Bodrum FK Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından Sipay Bodrum FK, deneyimli kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gökhan Akkan'ın, bir yıl süreyle kulüple anlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Akkan'ın Performansı

Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 29 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarak toplam 2730 dakika süre aldı. Akkan'ın transferi, yeşil-beyazlı ekibin bu sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.