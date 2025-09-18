Sipay Bodrum FK, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Antrenmanda neler yapıldı

Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip savunma çalışmaları yaptı ve antrenmanın son bölümünde taktik üzerindeki uygulamalara yoğunlaştı.

Teknik direktörün değerlendirmesi

Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada rakip takımın güçlü ve tecrübeli olduğunu belirtti. Eşer, "Ligde istediğimiz gibi gidiyoruz. Önemli olan ligin sonunda istediğimiz yerde olmak. Biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Zorlu bir periyoda giriyoruz çünkü kupa ve lig maçımız var. Milli araya kadar namağlup şekilde götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Eşer ayrıca takımın hedefi olan, doğru ve keyifli oynayan bir yapıda olduğunu vurguladı.

Genç oyuncudan beklenti

Takımın genç oyuncularından Mert Yılmaz, takımda olmaktan memnun olduğunu belirterek, "Zaten sezon başından beri buraya gelmeyi düşünüyordum. İnşallah güzel bir sezon olur. Takım iyi gidiyor, moraller çok iyi. İnşallah böyle devam eder. Sonu da inşallah şampiyonluk olur." dedi.

Maç bilgileri

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sipay Bodrum FK arasındaki maç, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda oynanacak.

