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Sipay Bodrum FK'nın Başarılı Maçı Sonrası Teknik Direktör İsmet Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik galibiyeti sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir, ligin zorluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 22:10
Sipay Bodrum FK'nın Başarılı Maçı Sonrası Teknik Direktör İsmet Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Sipay Bodrum FK'nın Adana Demirspor'u Mağlup Etmesi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının Adana Demirspor ile oynadığı maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, maçı 3-1 kazanmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Ligin Zorluğu Devam Ediyor

Taşdemir, "Bugünü güzel bir şekilde atlattık ama ligin zorluğu devam ediyor. Her maç birbirinden zor." diyerek ligdeki zorlukların altını çizdi. Rakiplerinin üç deplasman maçında çok iyi performans sergilediğini belirten Taşdemir, aksini gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

"Maçı kazandığımızda bize çok şey kazandıracağını biliyorduk. Bizim için her şey bir ilk. İlk iki hafta üst üste galibiyetimiz. Bu bizim için oldukça önemli ve güzel. Sonucun bu şekilde bitmesi de oldukça keyifli oldu." diye konuştu.

Oyuncularının Başarısı

Taşdemir, "Oyunun belli dönemlerinde rakibimiz üstünlük sağladı fakat genelinde biz daha iyi bir performans sergiledik. Takımım çok güzel goller attı ve maçı kazanmayı başardılar. Zorluklarla mücadele ederek yukarıda yer almak ve oynadığımız oyunla keyif vermek istiyoruz." dedi.

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