Sipay Bodrum FK'nın Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çaykur Rizespor Maçını Değerlendirdi

Sipay Bodrum FK'nın Çaykur Rizespor ile Oynadığı Maç Sonrası Değerlendirme

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının Çaykur Rizespor karşısında oynanan maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Maç sonucunda oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti.

Maçın Performansı

Maçın büyük bölümünde "doğru oyunu" sahaya yansıttıklarını vurgulayan Taşdemir, "Final paslarında ve son vuruşlarda başarılı olamadık. Ancak yaklaşık 70 dakika boyunca takım arkadaşlarımın oyunundan çok memnunum." şeklinde konuştu.

70. Dakika Sonrası Oyun

Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "70. dakikadan sonraki oyunu sorgulamamız lazım. O oyun bize ve takımımıza yakışmadı. Bir türlü de oyunu değiştiremedik. Maalesef mağlup olduk."

Gelecek Hedefler

Lig uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken teknik direktör, "İlk yarının bitimine 10 maç var, her maç zor. Farklı bir pozisyona geleceğimiz bir maçtı, değerlendiremedik. Eksiklerimizi giderip, artılarımızı çoğaltıp, yolumuza devam etmeye çalışacağız." dedi.