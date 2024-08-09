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Sipay Bodrum FK'nın Yeni Sezon Forması Tanıtımı

Sipay Bodrum FK, süper ligdeki tarihi sezon için yeni formalarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:57
Sipay Bodrum FK'nın Yeni Sezon Forması Tanıtımı

Sipay Bodrum FK, Yeni Sezon Formalarını Tanıttı

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu için hazırlanan yeni formalarını büyük bir etkinlikle tanıttı.

Tarihi Anlar

Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nın tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceği bu sezon için özel tasarımlar hazırlandığı belirtildi. Formaların tanıtımı için Bodrum'un simge noktalarında çekimler gerçekleştirildi.

Formaların Temaları

“Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur” temalı set, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz evler ve Bodrum Guleti gibi göz alıcı mekanlarda sergilendi.

Tanıtım Klipinde Yer Alan İsimler

Bu heyecan verici tanıtım klibinde futbolcular Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao gibi isimler yer aldı. Taraftarlar, bu yeni formalarla kulüplerine olan bağlılıklarını bir kez daha pekiştirecekler.

Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan bu formalar, taraftarlara ilham vermeyi hedefliyor.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur"...

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi. Tanıtım klibinde Celal Dumanlı da (fotoğrafta) yer aldı.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur"...

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi. Tanıtım klibinde Celal Dumanlı da (fotoğrafta) yer aldı.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur"...

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi. Tanıtım klibinde Celal Dumanlı da (fotoğrafta) yer aldı.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur"...

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi. Tanıtım klibinde Celal Dumanlı da (fotoğrafta) yer aldı.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur"...

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi. Tanıtım klibinde Celal Dumanlı da (fotoğrafta) yer aldı.

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur"...

Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı yeni sezon formalarının tanıtımı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde gerçekleştirildi. Tanıtım klibinde Celal Dumanlı da (fotoğrafta) yer aldı.

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