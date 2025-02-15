Sipay Bodrum FK, RAMS Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Kırılma Anları

Karşılaşmanın 62. dakikasında Sipay Bodrum FK, gole çok yaklaştı. Kaleci Muhammed Şengezer'in Duarte'ye yerden pasında araya giren Fredy, topu kaptı ve ceza sahasının solundaki Puscas'ı gördü. Ancak, yakın mesafeden Puscas'ın yaptığı şut, Muhammed tarafından kurtarıldı.

Maçın 80. dakikasında, Opoku'nun ceza sahası içinde Ahmet Aslan'a kayarak yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Opoku'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi ve oyuncu oyundan atıldı.

83. dakikada, penaltı atışını kullanan Puscas, topu ağlarla buluşturarak Sipay Bodrum FK'yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda hiçbir takım yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Sipay Bodrum FK, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.