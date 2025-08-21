Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig 3. hafta öncesi taktik idman

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaSakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İlçe Stadı'ndaki antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanı Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştiren ekip, idmanda taktik çalışmalara ağırlık verdi. Eşer, yaptığı açıklamada birer puanın kendileri için yeterli olmadığını vurguladı.

Eşer, takımın iki maçta da galibiyete yakın olduğunu ve gerekli analizleri yaptıklarını belirtti. Rakip hakkında ise şunları kaydetti: "Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdiler. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi hazırlanıyoruz ve taraftarımıza özlediğimiz galibiyeti tattırmak istiyoruz. Transfer dönemi 12 Eylül’de bitiyor. Her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biliyoruz, uğraşıyoruz. Ama önceliğim transfer değil, takım içindeki durum. Aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen yıl ki kadroyu büyük ölçüde koruduk fakat Süper Lig'e giden 7-8 oyuncumuz bizimle değil."

Karşılaşma 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

