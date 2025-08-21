DOLAR
40,93 0,01%
EURO
47,81 -0,13%
ALTIN
4.402,28 0,07%
BITCOIN
4.628.384,77 1,14%

Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor maçı öncesi İlçe Stadı'nda taktik çalıştı; Burhan Eşer 3 puan hedeflediklerini ve transfer döneminin 12 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:24
Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig 3. hafta öncesi taktik idman

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaSakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İlçe Stadı'ndaki antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanı Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştiren ekip, idmanda taktik çalışmalara ağırlık verdi. Eşer, yaptığı açıklamada birer puanın kendileri için yeterli olmadığını vurguladı.

Eşer, takımın iki maçta da galibiyete yakın olduğunu ve gerekli analizleri yaptıklarını belirtti. Rakip hakkında ise şunları kaydetti: "Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdiler. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi hazırlanıyoruz ve taraftarımıza özlediğimiz galibiyeti tattırmak istiyoruz. Transfer dönemi 12 Eylül’de bitiyor. Her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biliyoruz, uğraşıyoruz. Ama önceliğim transfer değil, takım içindeki durum. Aslan gibi 27 oyuncum var. Geçen yıl ki kadroyu büyük ölçüde koruduk fakat Süper Lig'e giden 7-8 oyuncumuz bizimle değil."

Karşılaşma 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hüseyin Kozluca vefat etti: Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında
2
Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
4
Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Abdullah Toprak Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya
6
Gaziantep FK, İspanyol Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
7
Göztepe, Fatih Karagümrük Deplasmanında

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım