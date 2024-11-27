Sipay Bodrum FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK, TrendYol Süper Lig'in 14. haftası için hazırlıklarını sürdürdü. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Volkan Demirel: "Galatasaray Karşısında Üretkenlik Sağlayamadık"

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Bodrum'da oynanan Galatasaray maçındaki zemin ile ilgili yorumlara değindi. Okan Buruk'un maç sonrası yaptığı değerlendirmeler üzerine şu ifadeleri kullandı: "Zemin ölçüldü ve çimlerin boyları normal. O gün yağmur yağdı, bu da oynamamızda bir etki yarattı. Biz, hem 10 kişi hem de 11 kişi gerektiği gibi mücadele ettik. Belki üretkenlik sağlayamadık ama Galatasaray da üstünlük kuramadı. Bu, bizim oyunumuzun iyi olmasından kaynaklanıyor."

"Motivasyon ve Konsantrasyon Olarak Çok İyi Seviye"

Demirel, Galatasaray karşılaşması sonrası oyuncuların performansından memnun kaldığını belirtti. Kaleci Gökhan Akkan'ın sakatlığına da değinen Demirel, "Göğsünde hafif bir ağrı var fakat antrenmana katılıyor, durumu takip edeceğiz. Diğer kalecimiz de iyi performans sergiledi" dedi. Demirel, motivasyon ve konsantrasyon seviyelerinin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray maçındaki performansımızla maça çıkarsak iyi bir mücadele sergileyeceğiz. Sonunda da mutluluk verici sonuçlar elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde hazırlıkları sürdüren yeşil-beyazlı oyuncular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Demirel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde hazırlıkları sürdüren yeşil-beyazlı oyuncular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Demirel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.