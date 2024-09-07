Sipay Bodrum FK, Taylan Antalyalı ile Anlaştı

Sipay Bodrum FK, Yeni Transferini Duyurdu

Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, önemli bir transfer gerçekleştirdi. Takım, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı ile anlaştı.

Taylan'ın Yeni Macerası

Yeşil-beyazlı ekip, Taylan Antalyalı ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Taylan, geçen sezon Samsunspor ile 26 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Bu transfer, Bodrum temsilcisi için heyecan verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, yeni transferin takıma katkı sağlamasını bekliyor.