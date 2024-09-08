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Sipay Bodrum FK ve Manisa FK Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Sipay Bodrum FK, Manisa FK ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:47
Sipay Bodrum FK ve Manisa FK Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Futbolda Heyecan Dolu Hazırlık Maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 1. Lig takımı Manisa FK ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını 2-2 berabere tamamladı.

Maçın Detayları

Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı, Manisa FK’nın oyuncusu Damien Ramirez’in kaydettiği golle 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise Sipay Bodrum FK, Kwasi Wriedt’in golüne engel olamayarak sahada geri düştü. Ancak takım, Kenan Özer’in bir penaltıdan ve bir de normal golüyle skoru eşitledi.

Sonuç ve Analiz

Müsabaka, 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuç, her iki takım için de yeni sezon öncesi önemli bir değerlendirme fırsatı sundu.

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