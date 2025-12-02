Şırnak'ta Milli Sporculara Coşkulu Karşılama

Havalimanında görkemli karşılama töreni

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda düzenlenen törenle, ülke çapında başarılarıyla öne çıkan Avrupa boks şampiyonu Nurselen Yalgettekin, dünya gençler boks şampiyonası 2.'si Pınar Benek, Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte 3.'lük elde eden Sinan Sadak ve Tokyo Olimpiyatları atletizminde 4. olan Murat Saçan memleketleri Şırnak'ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

Karşılama töreninde sporcular, 'Şehr-i Nuh'a hoş geldiniz' pankartıyla selamlandı. Ardından sporcular resmi program kapsamında Şırnak Valiliği'ne geçti.

Tören, kent halkı ve spor camiasının yoğun ilgisiyle gerçekleşti; sporcuların elde ettiği başarılar vatandaşlar tarafından alkışlarla kutlandı.

