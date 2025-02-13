Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Otopark Desteği

Sivas Belediyesinden Sivasspor'a Destek Adımı

Sivas Belediyesi, kentteki açık otoparkların işletmeciliğini Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a devretme kararı aldı.

Başkan Uzun: "Sivasspor Şehrimizin Markası"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, düzenlediği basın toplantısında Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu ifade etti. Uzun, Sivasspor'un son zamanlarda zor günler geçirdiğini vurgulayarak, bu süreçleri Sivas halkı ve tüm Sivaslıların desteğiyle aşacaklarına inandıklarını belirtti.

Belediye olarak kırmızı-beyazlı ekibe destek olmaya gayret ettiklerini aktaran Uzun, "İstişareler sonrasında şehrimizde bulunan tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verme kararı aldık. Geçen hafta itibarıyla yer teslimini yaptık ve önümüzdeki günlerden itibaren Sivasspor'umuz bu otoparkları işletmeye başlayacak." dedi.

Finansal Destek ve Gelir Beklentisi

Uzun, yaklaşık 1300 araçlık otopark alanı olduğunu aktararak, "Sivasspor'un bütün masraflar düştükten sonra yılda yaklaşık 18-20 milyon lira arasında bir gelir elde etmesini planlıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmanın başta Sivasspor olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Özçoban'dan Teşekkür ve Gelecek Vurgusu

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban ise belediyenin sağladığı desteğin gelecek adına atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Özçoban, "Güçlü bir Sivasspor, sadece futbol sahalarında değil, şehrin tanıtımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir lokomotif oluyor. Sivasspor bu şehrin en büyük ortak paydasıdır. Bu bağlamda Sivasspor'un yanında olan her destekçi aslında Sivas'ın geleceğine doğrudan katkı sunmaktadır." dedi.

Özçoban, Sivasspor'a destek sağlayan Uzun'a teşekkür ederek, bu iş birliğinin şehrin geleceği açısından başta futbol olmak üzere pek çok alanda önemli faydalar sağlayacağını belirtti.

Sivas Belediyesi, kentteki belediyeye ait açık otoparkların işletmeciliğini Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a devretti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (sağda) ile Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban (solda), belediyede düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sivas Belediyesi, kentteki belediyeye ait açık otoparkların işletmeciliğini Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a devretti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun (sağda) ile Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban (solda), belediyede düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.