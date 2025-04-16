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Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Sivas, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak engelli sporcuları bir araya getirecek.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:02
Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Sivas, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyona, 18 Nisan tarihinde başlayacak ve toplamda 170 ile 200 arasında engelli sporcunun katılması bekleniyor.

TİESF Başkanı Dursun Gözel’den Açıklamalar

TİESF Başkanı Dursun Gözel, düzenlediği basın toplantısında, birlik ve beraberlik içerisinde sporun yaygınlaşmasını ve güreşi yeniden şahlandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkanlık görevine 6 Kasım 2024 tarihinde geldiğini anımsatan Gözel, bu süreçte önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Gözel, “Düzenlediğimiz spor müsabakalarının hızı kesilmiyor. Futsal Türkiye Şampiyonası'nı Kütahya’da gerçekleştirdik. Ardından Sivas’ta milli takım kampı düzenledik.” diyerek spora verdikleri önemi ifade etti.

Hedefler ve Gelecek Projeleri

Sivaslı olmanın kendisi için ayrı bir mana taşıdığını vurgulayan Gözel, TİESF’in uluslararası başarıları hakkında bilgi verdi. “Sırbistan’da düzenlenecek Avrupa Elemeleri ve Dünya Şampiyonası na katılmaya hak kazandık. Ayrıca, Kış Olimpiyatları’na girmeye hak kazandığımız için gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Gözel, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya’nın Tokyo şehrinde gerçekleştirilecek Olimpiyat Şampiyonası’nda 270 kişi ile Türkiye’yi temsil edeceklerinin altını çizdi. “Her şey Türk sporu için, her şey Türk güreşi için!” diyerek sözlerini tamamladı.

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar...

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası düzenlenecek. TİESF Başkanı Dursun Gözel, kentteki bir lokantada düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar...

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası düzenlenecek. TİESF Başkanı Dursun Gözel, kentteki bir lokantada düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

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