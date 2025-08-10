Sivas'ta Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Sivas’ta Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sona Erdi
Sivas'ta, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde finalistler arasındaki atışlar büyük bir heyecanla yapıldı.
Başkan Toksöz, Türk Okçuluğunu Kutladı
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, kazananların Türk okçuluğu olduğunu ifade etti. Toksöz, "Kürsü alan tüm kemankeşleri tebrik ediyorum. Yaz kış demeden Türk okçuluğunu yaşatmak adına mücadelemizi sizlerle beraber sürdürüyoruz." sözlerini kullandı.
Milletvekili Aksu, Etkinliğin Önemine Vurgu Yaptı
AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, şampiyonada 30 şehirden 400 sporcuyu ağırlamanın önemini dile getirerek, "Geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak bizim kültürümüze bağımlılığımızın en önemli göstergesidir. Bunu da sağ olsun federasyonumuz çok iyi bir şekilde yapıyor." dedi.
Şampiyonlar Belli Oldu
Yarışmalarda okçular geleneksel kıyafetlerinde atışlarını gerçekleştirdi. İşte kategorilere göre kazananlar:
- Genç Kadınlar: Afra Betül Yenipazar
- Büyük Kadınlar: Fulya Erilli Aybar
- Genç Erkekler: Mustafa Çelik
- Büyük Erkekler: İlker Mutlu
- Takım Kategorisi: Genç Erkekler - Isparta Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü
- Büyük Erkekler - Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü
- Genç Kadınlar - Meram Belediyespor Kulübü
- Büyük Kadınlar - Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.
