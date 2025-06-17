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Sivas'ta Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı

Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta 35 ilden 550 sporcuyla başladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:25
Sivas'ta Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı

Okul Sporları Türkiye Okçuluk Şampiyonası Sivas'ta Heyecanla Başladı

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta, 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'nda başladı. Şampiyonaya ülke genelinden, 35 ilden 550 sporcu katılım gösteriyor.

Geleneksel Kıyafetlerle Atışlar Yapıldı

Yıldızlar kategorisi ile açılışını yapan şampiyonada, geleneksel kıyafetleriyle yarışan sporcular, izleyenlerin beğenisini topladı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, yaptığı açıklamada, Sivas'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Selvi, "Bu organizasyonda amacımız spor, yarışmak ve madalya almak ama bizim için önemli olan köklerimizden geleceğe bu kültürü yaymak" diyerek, organizasyonun kültürel boyutuna dikkat çekti.

Selvi ayrıca, "35 ilden 25 hakemimiz ve 550 sporcumuzla birlikte Sivas’ta yaklaşık 1000 kişiyi ağırlıyoruz. Sivas’ta ağustos ayında da bir Türkiye Şampiyonası yapılacak" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ödüller Dağıtılacak

Yarın sona erecek olan şampiyonada, dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Bu büyük organizasyon, genç okçuların yeteneklerini sergilemelerine ve geleneksel okçuluk kültürünü yaşatmalarına olanak tanıyor.

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı. 4...

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı. 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 550 sporcu katılıyor.

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı. 4...

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı. 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 550 sporcu katılıyor.

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