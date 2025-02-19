Sivas Valisi Şimşek'ten Sivasspor'a Destek Çağrısı: Şehir Tek Yürek Olmalı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Net Global Sivasspor'a destek çağrısında bulundu. Vali Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibi BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmandan önce ziyaret etti.

Açıklamalarda bulunan Şimşek, Sivasspor'a başarılar diledi. Ligde kalan maçlarda güzel sonuçlar alması temennisinde bulunan Vali, "İnşallah Sivasspor başarı çizgisini yukarılara taşıyacaktır. Bu ziyaretimiz takımımıza güzel bir motivasyon olacaktır." dedi.

Sivasspor'un şehrin en önemli marka değeri olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, "Sivasspor şehrimizin ortak değeridir, bizi birleştiren unsurdur. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Olumsuz sonuçlar herkesi üzüyor. Her zaman başarılar elde etmesini bekliyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz," diyerek şehrin birlikteliğine dikkat çekti.

Özellikle il dışında yaşayan Sivaslıların takıma sahip çıkması gerektiğini belirten Şimşek şöyle devam etti: "Toplumun tüm dinamiklerinin, tüm kesimlerinin takımın yanında olması gerekiyor. Taraftarlarımız tribünleri boş bırakmasın, boş tribünler Sivasspor'a yakışmıyor. İş insanları, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarımızdan hem maddi hem manevi destek bekliyoruz."

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivasspor'un şehrin ortak markası ve değeri olduğunu ifade ederek, herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Uzun, belediye olarak her türlü destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Antrenman Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. 4 Eylül Stadı'nda, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma çalışmalarının ardından takımı çift kale maçla idmanını tamamladı.

Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağda), Belediye Başkanı Adem Uzun (ortada) ve Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay antrenmanı ziyaret ederek takıma destek çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağda), Belediye Başkanı Adem Uzun (ortada) ve Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay antrenmanı ziyaret ederek takıma destek çağrısında bulundu.