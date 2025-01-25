Sivasspor 5-2 Kayserispor: Trendyol Süper Lig'de Sürpriz Zafer

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'un Dominasyonu

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki mücadelesinde Bellona Kayserispor'u 5-2 yenerek sahadan galip ayrıldı. Bu zafere giden yolda etkili futbolunu sergileyen ev sahibi takım, maçta üstün bir performans gösterdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşma, 46. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ kanattan yaptığı orta ile başladı. Kaleci Ali Şaşal ile savunma oyuncuları arasında seken topu kontrol eden Duckens Nazon, etkileyici bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1 yaptı.

54. dakikada Gökhan Sazdağ'ın pasında topla buluşan Nazon, yerden sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı. Daha sonra, 67. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasına giren Nazon, kaleci ile karşı karşıya kaldı, fakat vuruşu kale direğinin üzerinden dışarı gitti.

Maçın 71. dakikasında Emrah Başsan'ın sağ kanattan verdiği pası değerlendiren Moutoussamy, sert bir şut çekti fakat top defansa çarparak kornere gitti. 77. dakikada tekrar sahneye çıkan Başsan, Manaj'ın ara pasında ceza sahasına girdi ve kaleci Onurcan Piri'nin altından topu ağlara yolladı ve durumu 4-1 yaptı.

Karşılaşmanın sonlarına yaklaşırken, 90+1. dakikada Kayra Yılmaz'ın pasında Aylton hareketlendi ve kaleci Ali Şaşal'ın üzerinden aşırttığı top filelere giderek durumu 4-2'ye getirdi. Ancak bu, Kayserispor'un gücünü artırmadı. 90+2. dakikada Murat Paluyi'nin uzun pasında Manaj, meşin yuvarlağa sert bir vuruş yaptı ve top kaleci Onurcan Piri'nin altından ağlarla buluşarak skoru 5-2'ye taşıdı.

Sonuç olarak, mücadeleyi Sivasspor 5-2 gibi etkileyici bir skorla kazandı ve ligdeki yarışta önemli bir galibiyet elde ederek avantaj sağladı.