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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesi antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:23
Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklara start verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip oyun ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yarı saha maç da oynandı.

Öte yandan, ligdeki önceki gün Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta 90 dakika sahada kalan futbolcular, özel bir yenileme programı ile idmanlarını tamamladı.

Sivasspor, yarın yapılacak antrenmanla, 25 Ekim Cuma günü oynanacak önemli karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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