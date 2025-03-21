Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor!

Sivasspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:12
Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor, Adana Demirspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, dar alan pas çalışması yaparak konsantrasyonlarını artıran kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın tesislerde 19 yaş altı takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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