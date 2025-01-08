Sivasspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına hızla başladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, tesislerde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapıldı. Futbolcular, ilk olarak koordinasyon ve ısınma çalışmaları yaparak başlayan antrenmanın ardından, pas çalışmaları ve dar alanda oyunla idmanı tamamladılar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise günü yenilenme çalışmaları ile geçirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İki takım arasındaki karşılaşma ise 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek.