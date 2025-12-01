Sivasspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarına başladı

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da 3 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aliağa FK maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:15
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur | 3 Aralık Çarşamba

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 3 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aliağa FK karşılaşmasının hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla başladı.

Antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetti. Çalışma ısınma hareketleri ile başlayıp, ardından pas ve top koruma çalışmalarıyla sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

