Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 3. hafta maçına Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlandı; yarın son idman sonrası Diyarbakır’a gidecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:22
Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı beyazlı ekip, antrenmanda özellikle pas organizasyonları üzerinde çalıştı ve idmanın son bölümünü taktik maçla tamamladı.

Son idman ve yolculuk

Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Diyarbakır yolculuğuna çıkacak.

Maç bilgileri

Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

