Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlık Sürecine Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma sonrası takım, pas çalışmaları ile idmanı zenginleştirirken, ardından taktik maçla antrenmanı tamamladı. Kırmızı beyazlı ekip, disiplinli ve yoğun bir çalışma ile karşılaşmaya hazır hale gelme çabasında.

Ayrıca, Sivasspor futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı gün, takıma motivasyon sağladı.

Maç Detayları

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.