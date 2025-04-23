DOLAR
38,28 -0,03%
EURO
43,74 0,08%
ALTIN
4.101,18 1,3%
BITCOIN
3.584.818,85 -2,8%

Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor maçı için çalışmalarına devam ediyor. Antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:06
Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlık Sürecine Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma sonrası takım, pas çalışmaları ile idmanı zenginleştirirken, ardından taktik maçla antrenmanı tamamladı. Kırmızı beyazlı ekip, disiplinli ve yoğun bir çalışma ile karşılaşmaya hazır hale gelme çabasında.

Ayrıca, Sivasspor futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı gün, takıma motivasyon sağladı.

Maç Detayları

Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde ay yıldızlı bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
2
Kayseri'de Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Başladı
3
TFF, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı
4
Türkiye'de 'Çocuk Atletizmi' Projesinin Lansmanı Gerçekleşti
5
Gökhan Seven, Bilek Güreşinde 41. Zaferini Kazandı!
6
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
7
Gaziantep FK'li Boateng, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hedeflerini Açıkladı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı