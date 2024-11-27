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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, 29 Kasım'da Antalyaspor ile yapacağı maçın antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:30
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında ise pas çalışmaları yapılırken, kırmızı beyazlı ekip, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç öncesi hazırlıklarına devam edecek. Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj da katıldı.

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