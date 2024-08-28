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Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için idmanlarını sürdürdü. Takım, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:39
Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor'un Beşiktaş Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendoyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Bülent Uygun'un yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından dayanıklılık çalışması ve dar alan oyuni ile idmana devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sonlandırıldı.

Taraftar Desteği

İdmanı izlemeye gelen bir grup taraftar, antrenmanın başında teknik direktör Bülent Uygun ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak, onlarla fotoğraf çektirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman ile karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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