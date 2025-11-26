Sivasspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Mehmet Altıparmak Yönetiminde Sürdürüyor

Sivasspor, Boluspor Hazırlıklarına Hız verdi
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanın Ayrıntıları
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın devamında pas ve top koruma çalışmalarına ağırlık verdi.
Seans, takımın sahada organizasyonlarını pekiştirmeye yönelik taktiksel oyun ile tamamlandı. Antrenmanda oyuncuların yoğun katılımı ve disiplinli çalışma dikkat çekti.
Gelecek Program
Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
