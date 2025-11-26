Sivasspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Mehmet Altıparmak Yönetiminde Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor'u ağırlayacak Özbelsan Sivasspor, Mehmet Altıparmak yönetimindeki idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:55
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın Ayrıntıları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın devamında pas ve top koruma çalışmalarına ağırlık verdi.

Seans, takımın sahada organizasyonlarını pekiştirmeye yönelik taktiksel oyun ile tamamlandı. Antrenmanda oyuncuların yoğun katılımı ve disiplinli çalışma dikkat çekti.

Gelecek Program

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

