Sivasspor, Boluspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü oynanacak Boluspor maçı için Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:52
Hazırlıkların Özeti

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü Boluspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın Detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?