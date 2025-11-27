Sivasspor, Boluspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Hazırlıkların Özeti

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü Boluspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın Detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

