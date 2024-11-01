Sivasspor, Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Trendol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, yarın evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın maçı yönetecek.

Maç Öncesi Hazırlıklar Tamamlanıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşma hazırlıklarını sonlandırarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sakatlık Problemleri Yaşanıyor

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Sivasspor kadrosunda Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sezon Performansı

Sivasspor, ligde geride kalan 10 haftada toplam 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan toplayarak mücadele ediyor.