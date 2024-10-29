Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Önemli Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlı takım, minyatür kale maç ve şut çalışmaları yaptı.

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın bir kısmında Türk bayrağını açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladılar.

Gelecek Maç İçin Son Hazırlıklar

Sivasspor, 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşması için hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolcularla teknik heyet, antrenmanda Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolcularla teknik heyet, antrenmanda Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.