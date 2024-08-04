Sivasspor'da Mehmet Albayrak'ın Sakatlığı

Mehmet Albayrak'ın Sakatlığı Hakkında Bilgi

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, defansif oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda, sezon öncesi hazırlık campı sürecinde Mehmet Albayrak'ın kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlandığı belirtildi. Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda, genç futbolcunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Ameliyat Süreci ve Geçmiş Olsun Mesajı

Açıklamada, Mehmet Albayrak'ın ameliyat olması gerektiği vurgulanarak, "Genç futbolcumuz Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.