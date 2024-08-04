Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sivasspor'da Mehmet Albayrak'ın Sakatlığı

EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın ciddi bir sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:25
Sivasspor'da Mehmet Albayrak'ın Sakatlığı

Mehmet Albayrak'ın Sakatlığı Hakkında Bilgi

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, defansif oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda, sezon öncesi hazırlık campı sürecinde Mehmet Albayrak'ın kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlandığı belirtildi. Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda, genç futbolcunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Ameliyat Süreci ve Geçmiş Olsun Mesajı

Açıklamada, Mehmet Albayrak'ın ameliyat olması gerektiği vurgulanarak, "Genç futbolcumuz Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor