Sivasspor'dan 1967 Olaylarına Anma Mesajı

Sivasspor, Taraftarlarını Unutmadı

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de yaşanan üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlarını andı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu dramatik olayların yarattığı derin acı vurgulandı.

Olayların Hatırlatılması

17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında gerçekleşen maçta meydana gelen trajik olayların Türkiye futbol tarihinde önemli bir yeri bulunuyor. Kulüp, "Bu elim olayda hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun." şeklinde bilgilendirdi.

Sivasspor, geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkararak güvenli ve huzurlu bir futbol ortamı yaratma çabalarını sürdürüyor.