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Sivasspor'dan Aliou Badji Transferi

Sivasspor, 27 yaşındaki forvet Aliou Badji ile anlaştı. Transfer haberi futbolseverleri heyecanlandırdı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 22:46
Sivasspor'dan Aliou Badji Transferi

Sivasspor, Aliou Badji'yi Renklerine Bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 1997 doğumlu forvet Aliou Badji ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bu önemli adım atıldı.

Aliou Badji'nin Kariyeri

Futbol kariyerine Casa Sports takımında başlayan Badji, şimdiye kadar Djurgarden, Rapid Wien, Al Ahly, Ankaragücü, Amiens SC, Bordeaux, Gaziantep FK ve Red Star FC gibi birçok önemli kulüpte görev yaptı.

Aliou Badji'nin transferi, Sivasspor taraftarları ve futbol camiasında büyük heyecan yarattı. 27 yaşındaki forvet, yeni sezon öncesinde takıma katılarak, performansıyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, forvet Aliou Badji (solda) renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, forvet Aliou Badji (solda) renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, forvet Aliou Badji (solda) renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, forvet Aliou Badji (solda) renklerine bağladı.

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Sivasspor'dan Aliou Badji Transferi

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