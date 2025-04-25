Sivasspor'dan Bülent Uygun'un Kızı Almina Tude Uygun İçin Başsağlığı Mesajı

Sivasspor Kulübü, eski teknik direktörleri Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatına ilişkin derin bir üzüntü içerisinde taziye mesajı yayımladı.

rıza-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eski teknik direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Sivasspor, 28 yaşında hayatını kaybeden eski teknik direktörü Bülent Uygun'nun kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, Uygun ve kızının fotoğrafına da yer verildi.