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Sivasspor'dan Milli Takıma 7 Oyuncu Daveti

Sivasspor, 7 futbolcusunu milli takımlarına göndermeye hazırlıyor. Öne çıkan isimler arasında Rey Manaj ve Samuel Moutoussamy yer alıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:40
Sivasspor'dan Milli Takıma 7 Oyuncu Daveti

Sivasspor'da 7 Futbolcu Milli Takımlarına Çağrıldı

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Net Global Sivasspor, 7 futbolcusunun milli takımlarına davet edildiğini duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, önemli uluslararası karşılaşmalara katılacak oyuncular arasında çeşitli ülkelerin güçlü kadrolarında yer alacak isimler bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı'na Davet

Golcü oyuncu Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Çekya ve 19 Kasım'da Ukrayna ile oynayacağı maçlar için davet aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Temsili

Orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri çerçevesinde 16 Kasım'da Gine ve 19 Kasım'da Etiyopya ile yapacağı karşılaşmalar için kadroya dahil edildi.

Özbekistan ve Diğer Davetler

Sivasspor'un başka bir orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında 14 Kasım'da Katar ve 19 Kasım'da Kuzey Kore ile yapacağı maçlarda yer alacak.

Polonyalı orta saha oyuncusu Jan Bieganski ise ülkesinin İzlanda 21 yaş altı takımıyla gerçekleştireceği hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı.

Genç Yetenekler de Milli Takımlarda

Kırmızı-beyazlıların genç yeteneklerinden Emirhan Başyiğit, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım'da İstanbul'da Almanya ile yapacağı U-20 Elit Lig maçı için aday kadroya dahil edildi. Aynı şekilde, Emre Gökay ve Sinan Kaya da Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 15-18 Kasım tarihleri arasında Antalya'da İsviçre ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Bu gelişmeler, Sivasspor'un genç yeteneklerini uluslararası arenada tanıtma fırsatına sahip olduğunu gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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