Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Pas Çalıştı

Sivasspor Esenler Erokspor Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından takım pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenman dar alan oyun ile tamamlandı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Karşılaşma, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

