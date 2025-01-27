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Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki hazırlıklar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:58
Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyunla devam ederek, mas koşusu ile yarı sahada çift kale maçıyla idmanı tamamladı.

Ligin 21. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise özel bir yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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