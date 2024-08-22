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Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takımın çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:01
Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile yapacağı müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman Detayları

Isınma hareketlerinin ardından, futbolcular 5’e 2 pas çalışmaları yaparak oyun yeteneklerini geliştirmeye çalıştılar. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Yeni transfer Samuel Moutoussamy de antrenmanda yer alarak takımın gücüne güç kattı.

Maç Programı

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Net Global Sivasspor ile Eyüpspor, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.

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