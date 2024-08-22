Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile yapacağı müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman Detayları
Isınma hareketlerinin ardından, futbolcular 5’e 2 pas çalışmaları yaparak oyun yeteneklerini geliştirmeye çalıştılar. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Yeni transfer Samuel Moutoussamy de antrenmanda yer alarak takımın gücüne güç kattı.
Maç Programı
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Net Global Sivasspor ile Eyüpspor, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Manaj (önde) katıldı.