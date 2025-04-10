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Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:33
Sivasspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sıkı Tutuyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.

Sivasspor ile Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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