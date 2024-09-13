Sivasspor Garry Rodrigues ile Anlaşma Sağladı

Sivasspor, Garry Rodrigues ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermek için Sivasspor'a katıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:08
Sivasspor Garry Rodrigues ile Anlaşma Sağladı

Sivasspor'un Yeni İsim: Garry Rodrigues

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues’i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, 1 yıllık sözleşme imzalanan Rodrigues için resmi bir açıklama yaptı.

Rodrigues'in Kariyeri Kısaca

27 Kasım 1990 doğumlu olan Garry Rodrigues, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola Spartaan altyapısında başlayan Rodrigues, daha sonra Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, ve Al-Ittihad takımları gibi birçok kulüpte mücadele etti.

Türkiye Macerası

Rodrigues, Türkiye liglerinde de adını duyurmuştur. Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Ankaragücü formalarını giymiştir. Bu süreçte toplamda 384 maç oynayan oyuncu, 77 gol ve 73 asist gibi etkileyici istatistikler yakalamıştır.

Sivasspor'un Açıklaması

Kulüp açıklamasında, "Rodrigues’e Net Global Sivasspor

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