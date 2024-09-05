Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak olan Sivasspor, maç hazırlıklarına hızla başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından, kırmızı-beyazlı ekibin 3 gün izin yaptığı belirtildi.

Antrenman Detayları

Kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, Teknik Direktör Bülent Uygun eşliğinde antrenmana ısınma hareketleri ile giriş yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde, futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaparken, son kısımda ise yarı saha çift kale maç gerçekleştirdiler.

Milli takımlarda bulunan Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj ve Samuel Moutoussamy antrenmana katılamadı.

Maç Takvimi

Sivasspor, Gaziantep FK ile 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.