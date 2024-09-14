Sivasspor, Gaziantep FK'yi Geride Bıraktı

Net Global Sivasspor Gaziantep FK Maçında Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Net Global Sivasspor, Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek zorlu bir rakibi geride bıraktı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Bülent Uygun, galibiyetin değerini vurguladı.

Bülent Uygun'un Açıklamaları

Oyun sırasında takımın bir hatası sonucu geriye düştüklerini söyleyen Uygun, Rey Manajın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Gece 38-39 derece ateşi vardı. Oynaması halinde sakatlanma riski olduğunu belirttim, ama takımım için savaştı" dedi.

Uygun, yeni transferlerin idmansızlığının maç performansında etkili olduğunu, sakat oyuncu sorunlarıyla da mücadele ettiklerini belirtti. "Bugün oyuna aldığım oyuncuların idmansızlıklarını açıkça gördük. Altı futbolcumuz sakat ve bu süreçte tüm şanssızlıkları yaşadık" ifadesini kullandı.

Bülent Uygun'un Değerlendirmeleri

Maçta radarında olan bir diğer olay ise Keita Balde'nin kırmızı kart görmesi oldu. Uygun, "Balde’nin ligimizi tanımaması ve gol sevincini abartmasını anlayamadım" diyerek, bunun takım üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi.

Rey Manaj ve Takımın Sakatlık Durumu

Rey Manaj'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Bülent Uygun, oyuncunun 3 hafta takımdan uzak kalacağını ifade etti. "Manaj’ın yokluğu bizi zorlayacak. Ayrıca Keita Balde'nin oynamayacak olması, elindeki dar kadro ile maalesef sıkıntılar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Futbol ve Adalet

Bülent Uygun, Balde'nin kırmızı kartı ile ilgili olarak da, "Futboldaki adaletsizliklerin sistemden kaynaklandığını düşünüyorum. Gol sevinçleri artık zorlaştı, VAR beklemek zorunda kalıyoruz" dedi. Uygun, takım taraftarlarına da desteklerinden ötürü teşekkür ederek, galibiyeti onlara armağan etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.