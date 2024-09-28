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Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:21
Sivasspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor'da Göztepe Maçı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, bu önemli mücadele için antrenmanlarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde organize edildi.

İdman Programı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra dar alan pas çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca dayanıklılık çalışmaları ile idmanı tamamladı. Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışmaları yaptığı belirtildi.

Maç Öncesi Takvim

Sivasspor, yarın bir gün izin yaparak dinlenecek ve 30 Eylül Pazartesi günü maç hazırlıklarına devam edecek. Net Global Sivasspor ile Göztepe arasındaki mücadele, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Özkan Yiğiter de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Özkan Yiğiter de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Özkan Yiğiter de katıldı.

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