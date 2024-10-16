Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklara hız kesmeden sürdürüyor.

İdman Detayları

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, eğlenceli oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, geçiş oyunları ve duran top çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.

Çocuklardan Anlamlı Ziyaret

Bu arada, bir kreş ve anaokulu öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu. Bu etkinlik, gençlerin spora olan ilgisini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu özel maça hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bu arada bir kreş ve anaokulunun öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bu arada bir kreş ve anaokulunun öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bu arada bir kreş ve anaokulunun öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bu arada bir kreş ve anaokulunun öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bu arada bir kreş ve anaokulunun öğrencileri antrenmana konuk olarak sporcularla tanışma fırsatı buldu.