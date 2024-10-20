Sivasspor, Hatayspor'u 3-2 Gehber Ligi'nde Yenmeyi Başardı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan mücadelede Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2'lik skorla geçti. Maç, Sivas'taki stadyumda gerçekleştirildi.

İlk Yarıda Denge

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte her iki takım da defansif bir oyun sergiledi. İlk tehlikeli atak, 61. dakikada Turgunboev'in sağ kanattan yaptığı ortayla geldi. Koita'nın kafa vuruşunu kaleci Erce Kardeşler başarılı bir şekilde kurtararak golü engelledi.

Hatayspor'un Golü İle Öne Geçti

Aynı dakikada Hatayspor, Görkem Sağlam'ın sol kanattan yaptığı ortada Calvo'nun kafa vuruşuyla öne geçti ve skoru 1-2 yaptı.

Peni Şansı ve Goller

70. dakikada, Turgunboev'in ceza sahasına yaptığı ortada, Cemali Sertel'in topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi. Penaltıyı 73'te kullanan Manaj, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

Son Dakikalar ve Sivasspor'un Zaferi

79. dakikada Turgunboev'in köşe atışında, Camara'nın kafa vuruşuyla Sivasspor yeniden öne geçti ve skoru 3-2 yaptı. Maçın son dakikalarında ise, Hatayspor'un Aboubakar ile kaleye attığı sert şutu kaleci Nikolic kornere çeldi. 90.dakikada Fernandes'in ortasında Strandberg'in kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

Sonuç olarak, Sivasspor, sahasında Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Rey Manaj (ortada) rakibi Aboubakar (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Rey Manaj (ortada) rakibi Aboubakar (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Rey Manaj (ortada) rakibi Aboubakar (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Rey Manaj (ortada) rakibi Aboubakar (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Rey Manaj (ortada) rakibi Aboubakar (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Rey Manaj (ortada) rakibi Aboubakar (solda) ile mücadele etti.