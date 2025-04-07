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Sivasspor Kalecisi Nikolic Ameliyat Oldu

Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic, menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi. İyileşme süreci Belgrad’da devam edecek.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:56
Sivasspor Kalecisi Nikolic Ameliyat Oldu

Sivasspor Kalecisi Djordje Nikolic Ameliyat Geçirdi

Kırmızı-beyazlıları farklı alanlarda temsil eden Sivasspor, kalecisi Djordje Nikolic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda, 25 yaşındaki kalecinin sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildi.

Ameliyat Detayları

Nikolic, tedavi sürecini Belgrad’da, milli takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile geçirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi ve sağlık durumunun olumlu seyrine dair temennilerde bulunuldu.

Net Global Sivasspor'da sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilen kaleci Djordje Nikolic...

Net Global Sivasspor'da sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilen kaleci Djordje Nikolic ameliyat edildi.

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