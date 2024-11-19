Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.