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Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Rıza Çalımbay yönetiminde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:21
Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamalara göre, antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmalara ısınma hareketleri ile başlayan takım, sonrasında 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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