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Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman detayları.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:23
Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor'dan Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarına start verdi.

Antrenman Detayları

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Trabzonspor maçında süre alan futbolcular, yenilenme çalışmaları yaparken; diğer oyuncular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Akabinde, dar alanda pas çalışmaları ve aerobik koşu gerçekleştirildi.

Bir Sonraki Antrenman

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Maç Bilgisi

Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor arasındaki mücadele, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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