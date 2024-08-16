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Sivasspor Kayserispor Maçına Hazır

Sivasspor, Kayserispor ile yapacağı maça son hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın saat 19.15'te oynanacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:56
Sivasspor Kayserispor Maçına Hazır

Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, antrenman kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ardından 5'e 5 pas çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışmalar yaparak maça hazır hale geldi.

Takım, gerçekleştirdiği çalışmaların ardından bugün Kayseri'ye doğru yola çıkacak.

Maç Bilgileri

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

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