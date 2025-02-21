Sivasspor, Konyaspor ile Kritik Maçta Bir Araya Geliyor

Sivasspor, yarın Konyaspor ile Süper Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 13:30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:07
Sivasspor, Konyaspor ile Kritik Maçta Bir Araya Geliyor

Sivasspor, Konyaspor ile Karşılaşıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Zorbay Küçük Maçı Yönetecek

Bu heyecan dolu müsabakayı deneyimli hakem Zorbay Küçük yönetirken, Sivasspor'un son antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa gireceği bildirildi.

Sivasspor'un Eksikleri

Kırmızı-beyazlı ekipte, sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, Rey Manaj ve sakatlığı bulunan Garry Rodrigues Konyaspor karşısında mücadele edemeyecek.

Lig Performansı

Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak toplamda 23 puan toplayabilmiş durumda. Takımın bu önemli karşılaşmadan alacağı sonuç, ligin geri kalan kısmındaki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

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